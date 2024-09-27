Palladino vuole confermare la difesa a 3 e Biraghi titolare contro l'Empoli, Ranieri fuori. Adli in panca

La probabile formazione della Fiorentina contro l'Empoli e le possibili scelte di Palladino dal primo minuto

Secondo quanto scrive La Nazione, l'allenamento di ieri ha confermato i forfait di Mandragora e Pongracic. La loro presenza al ‘Castellani’ è a questo punto in fortissimo dubbio. Entrambi hanno accusato un problema muscolare al flessore. L’idea è quella di non forzare il recupero. Il resto del gruppo (che oggi e domani si allenerà alle 16.30) sta bene. Palladino sembra orientato a riproporre il 3-4-2-1 di inizio stagione. Davanti a De Gea spazio a Quarta, Comuzzo e Biraghi (in vantaggio su Ranieri). A centrocampo Dodo e Gosens sugli esterni, Bove e Cataldi (c’è anche l’ipotesi Adlì) in mediana con Colpani e Gudmundsson alle spalle di Kean. Gli altri hanno già messo nel mirino i gallesi del The New Saints. Giovedì Palladino potrà ruotare la sua rosa e, al di là di un livello tecnico degli avversari molto basso, in diversi proveranno a sfruttare l’occasione per cambiare le gerarchie. Da Kayode a Parisi, passando per Richardson, Sottil, Ikoné e soprattutto Beltran.

CARNEVALI E LA SITUAZIONE BERARDI

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