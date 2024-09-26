Carnevali: "Berardi tornerà a fine ottobre, poi faremo delle valutazioni. Con lui siamo alla finestra"
L'amministratore delegato del Sassuolo ha parlato delle condizioni di Berardi, ex obiettivo della Fiorentina
L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, è intervenuto ai microfoni di Radio 24, dove ha parlato delle condizioni di Berardi (ex obiettivo della Fiorentina) e dell'avvio di stagione dei neroverdi in Serie B. Queste le sue parole riportate da Sassuolonews.net:
"Berardi dovrebbe tornare a fine mese, a fine ottobre. La cosa più importante è che lui debba ritornare bene. Noi diciamo fine ottobre ma dobbiamo capire da qui a ottobre come riesce a stare. Il recupero sta andando bene, poi a novembre e dicembre quando già si parlerà di mercato, faremo delle valutazioni. Con lui siamo alla finestra. Lui è il nostro campione e vorremmo tenerlo sempre, poi dovremo vedere se ci saranno le condizioni, le sue volontà, è sempre un bell'intrigo.
Sappiamo che è un percorso difficile e complicato, si è reso difficile già dall'inizio perché avevamo un gruppo di giocatori che sapevamo che non dovevano più far parte della nuova squadra e siamo riusciti a fare dei cambiamenti. È arrivato Grosso, è arrivato Francesco Palmieri come ds interno, poi ci sono stati nuovi arrivi e nuove cessioni. Nel nostro progetto volevamo trattenerne tre, per cui Doig, Thorstvedt e Laurienté, siamo riusciti a farlo sebbene avevamo delle richieste da club stranieri e abbiamo aggiunto anche vari giovani".
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