Caressa: "Gudmundsson può ridisegnare la Fiorentina. Palladino non ha ancora messo il suo gioco"

Il giornalista e telecronista di Sky ha analizzato l'ultima prestazione della Fiorentina in campionato, soffermandosi anche su Gudmundsson

Il giornalista e telecronista di Sky, Fabio Caressa, ha parlato della prestazione della Fiorentina nella 5° giornata di Serie A, dove ha ottenuto la sua prima vittoria stagionale contro la Lazio di Baroni. Queste la sua analisi sul suo canale YouTube:

"Gudmundsson, oltre ad aver segnato dal dischetto con grande personalità, è uno che obiettivamente può ridisegnare un po' la Fiorentina. Fiorentina che è ancora un po' indietro, Palladino ancora diciamo che non ha messo i suoi schemi e il suo

gioco. Però questa è stata un po' la giornata delle resurrezioni, perché la Fiorentina, il Bologna e la Roma hanno trovato delle vittorie che le hanno rilanciate in campionato"

La procura federale ha aperto un indagine per il post di Gudmundsson sulla Sampdoria

https://www.labaroviola.com/la-procura-federale-ha-aperto-un-indagine-per-il-post-di-gudmundsson-sulla-sampdoria/269720/