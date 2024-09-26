La procura federale ha aperto un indagine per il post di Gudmundsson sulla Sampdoria

Potrebbe costare caro ad Albert Gudmundsson, ex attaccante del Genoa, oggi alla Fiorentina e autore di due gol all'esordio contro la Lazio, il post social nelle ore che hanno preceduto il derby di Cop...

Potrebbe costare caro ad Albert Gudmundsson, ex attaccante del Genoa, oggi alla Fiorentina e autore di due gol all'esordio contro la Lazio, il post social nelle ore che hanno preceduto il derby di Coppa Italia tra la squadra di Gilardino e la Sampdoria (che passa agli ottavi). Derby ad alta tensione con guerriglia urbana prima dell'inizio: bombe carta, fumogeni e lancio di oggetti sul ponte Serra a poche centinaia di metri dallo stadio. L'islandese aveva condiviso su Instagram una foto per deridere gli avversari con una frase offensiva presente su un cassonetto (Doria Me**A) con una bomboletta spray.

Su questo post di Gudmundsson stamane la Procura Federale ha aperto un'indagine. Si tratta di condotta sleale e antisportiva ai sensi dell'art 4 CGS. A breve, dunque, l'attaccante di Palladino riceverà l'avviso di conclusione indagini che prelude al deferimento. La società blucerchiata, molto stizzita, aveva chiesto al club viola di far rimuovere il post del giocatore.