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La procura federale ha aperto un indagine per il post di Gudmundsson sulla Sampdoria

Potrebbe costare caro ad Albert Gudmundsson, ex attaccante del Genoa, oggi alla Fiorentina e autore di due gol all'esordio contro la Lazio, il post social nelle ore che hanno preceduto il derby di Cop...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 settembre 2024 11:47
La procura federale ha aperto un indagine per il post di Gudmundsson sulla Sampdoria -
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Potrebbe costare caro ad Albert Gudmundsson, ex attaccante del Genoa, oggi alla Fiorentina e autore di due gol all'esordio contro la Lazio, il post social nelle ore che hanno preceduto il derby di Coppa Italia tra la squadra di Gilardino e la Sampdoria (che passa agli ottavi). Derby ad alta tensione con guerriglia urbana prima dell'inizio: bombe carta, fumogeni e lancio di oggetti sul ponte Serra a poche centinaia di metri dallo stadio. L'islandese aveva condiviso su Instagram una foto per deridere gli avversari con una frase offensiva presente su un cassonetto (Doria Me**A) con una bomboletta spray.

Su questo post di Gudmundsson stamane la Procura Federale ha aperto un'indagine. Si tratta di condotta sleale e antisportiva ai sensi dell'art 4 CGS. A breve, dunque, l'attaccante di Palladino riceverà l'avviso di conclusione indagini che prelude al deferimento. La società blucerchiata, molto stizzita, aveva chiesto al club viola di far rimuovere il post del giocatore.

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