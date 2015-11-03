Notizie Procura Federale Fiorentina

Criscitiello: "Var nel mirino della Procura. I varisti saranno sorvegliati durante le partite di Serie A"
29 ottobre 2025 20:23
Multa da 15 mila euro a Zaniolo per i fatti del Viola Park. Nessuna rissa per la Procura
03 luglio 2025 17:20
La procura federale ha aperto un indagine per il post di Gudmundsson sulla Sampdoria
26 settembre 2024 11:47
La Procura Federale indaga sul colloquio tra il Milan e gli ultras, è vietata dal regolamento: "Gogna"
14 maggio 2023 23:47
Caso Mourinho, la Procura ha deferito l'arbitro Serra per 'frasi offensive' in Cremonese-Roma
26 aprile 2023 18:07
La Procura Federale ha aperto un'inchiesta sulle parole di Commisso al Financial Times
14 gennaio 2022 19:36
Buffon bestemmia, il giudice sportivo non lo squalifica ma la Procura federale apre inchiesta
22 dicembre 2020 18:58
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