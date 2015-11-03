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Notizie Procura Federale Fiorentina

Criscitiello: "Var nel mirino della Procura. I varisti saranno sorvegliati durante le partite di Serie A"

29 ottobre 2025 20:23

Multa da 15 mila euro a Zaniolo per i fatti del Viola Park. Nessuna rissa per la Procura

03 luglio 2025 17:20

La procura federale ha aperto un indagine per il post di Gudmundsson sulla Sampdoria

26 settembre 2024 11:47

La Procura Federale indaga sul colloquio tra il Milan e gli ultras, è vietata dal regolamento: "Gogna"

14 maggio 2023 23:47

Caso Mourinho, la Procura ha deferito l'arbitro Serra per 'frasi offensive' in Cremonese-Roma

26 aprile 2023 18:07

La Procura Federale ha aperto un'inchiesta sulle parole di Commisso al Financial Times

14 gennaio 2022 19:36

Buffon bestemmia, il giudice sportivo non lo squalifica ma la Procura federale apre inchiesta

22 dicembre 2020 18:58

Gazzetta, la Fiorentina ha segnalato alla procura federale i giocatori che hanno rotto la "bolla"

11 novembre 2020 08:47

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