Tuttosport: "Tre acquisti per completare la Fiorentina, Thorstvedt e Laurienté nel radar di Paratici"

Grosso aspetta ancora tre pedine per completare la rosa

La Fiorentina ha già messo a segno nove acquisti in questa sessione di mercato. L’ultimo è stato Mateo Pellegrino, arrivato dal Parma per un’operazione da circa 25 milioni di euro, bonus compresi. L’attaccante argentino ha firmato un contratto di cinque anni da circa 1,5 milioni netti a stagione ed è arrivato ieri a Firenze per sostenere le visite mediche. Per questioni burocratiche, però, non sarà disponibile per la sfida di questa sera contro il Benevento.

Secondo Tuttosport, però, il mercato della Fiorentina è tutt’altro che chiuso. Fabio Grosso aspetta infatti almeno altri tre rinforzi per completare la rosa: un terzino sinistro, un centrocampista e un esterno offensivo.

Per la mediana, Kristian Thorstvedt resta il principale obiettivo, mentre sulla fascia offensiva bisognerà capire se il profilo giusto possa essere Armand Laurienté. Dopo i nove acquisti già ufficializzati, dunque, la dirigenza viola continua a lavorare per consegnare a Grosso una rosa completa in ogni reparto.