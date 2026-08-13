Vlahovic sbarca al Besiktas ed elimina tutte le foto con la Juventus: Tifosi bianconeri inferociti

L'attaccante serbo ha eliminato tutte le foto su Instagram del suo passato

Dusan Vlahovic da un bianconero all’altro, sì, ma la volontà dell’attaccante serbo sembra essere quella di chiudere definitivamente col passato. Dopo aver accettato un triennale da 10 milioni l'anno più 10 milioni di bonus alla firma, ieri Vlahovic è atterrato alle 21:30 all'Aeroporto Atatürk di Istanbul, dove ad attenderlo c'era una grandissima folla di tifosi, e oggi sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto, ma prima di farlo ha voluto voltare pagina del tutto. Eliminata infatti ogni traccia del suo passato dai propri profili social, Vlahovic è pronto per la sua nuova avventura e vuole mettersi la Juventus alle spalle.

Nelle scorse ore Vlahovic ha praticamente cancellato tutto ciò che aveva pubblicato in passato sul suo account Instagram. E dunque, ovviamente, anche le tantissime foto a tema Juve che aveva postato. Ora l'attaccante ha una foto profilo interamente nera e nessun post nel feed. Un account praticamente vuoto, dunque, ma i tifosi bianconeri non hanno preso bene il fatto che l'ex numero 9 abbia voluto cancellare, per non dire dimenticare, così in fretta il suo passato. Anche perché Vlahovic a Torino ci è rimasto dal gennaio 2022 fino allo scorso campionato, giocando in totale 168 gare e segnando 68 gol oltre a fornire 16 assist.

Sui social non so dunque mancate le polemiche da parte dei tifosi bianconeri. C'è chi scrive "Visto che il nostro ex numero 9 ha cancellato tutte le foto da IG, che ne dite di smettere di seguirlo? Attualmente ha 2,3 milioni di followers, vediamo senza i 'gobbi' quanti gliene restano". C'è anche chi ironicamente dice "Ce ne faremo una ragione", chi invece consiglia "Non c’è bisogno di arrabbiarsi, bisogna ignorare". Qualcubo scrive "Dispiace solamente per i tifosi più piccoli cresciuti con lui e non con i vari Buffon, Del Piero, Chiellini, Marchisio, Dybala, Mandzukic" e chi infine esclama "In un mondo di Vlahovic, siate Kolo Muani".