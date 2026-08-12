La Fiorentina ha preso Pellegrino a titolo definitivo per 24 milioni. Nessun prestito con obbligo

Nessun prestito con obbligo di riscatto, la Fiorentina prende subito Pellegrino a titolo definitivo

La Fiorentina sta completando tutta la documentazione per l'arrivo di Mateo Pellegrino. Contrariamente a quanto poteva sembrare inizialmente, il centravanti classe 2001 del Parma arriva a Firenze a titolo definitivo per una cifra vicina ai 24 milioni (bonus compresi. Nella giornata di domani il calciatore sarà a Firenze per le visite mediche e la firma sul contratto