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La Fiorentina ha preso Pellegrino a titolo definitivo per 24 milioni. Nessun prestito con obbligo

Nessun prestito con obbligo di riscatto, la Fiorentina prende subito Pellegrino a titolo definitivo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 agosto 2026 20:31
La Fiorentina ha preso Pellegrino a titolo definitivo per 24 milioni. Nessun prestito con obbligo -
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La Fiorentina sta completando tutta la documentazione per l'arrivo di Mateo Pellegrino. Contrariamente a quanto poteva sembrare inizialmente, il centravanti classe 2001 del Parma arriva a Firenze a titolo definitivo per una cifra vicina ai 24 milioni (bonus compresi. Nella giornata di domani il calciatore sarà a Firenze per le visite mediche e la firma sul contratto

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