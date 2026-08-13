L’ultimo capolavoro di Pradè: In totale Piccoli è costato alla Fiorentina 32 milioni. 3,5 milioni a gol

Se contiamo solo la Serie A Piccoli è costato oltre 8 milioni a gol

Si è conclusa dopo una sola stagione l’avventura di Roberto Piccoli alla Fiorentina, che resta l’acquisto più oneroso della storia del club. Piccoli è stato solo l’ultimo capolavoro di Pradè che a pochi mesi dalle sue dimissioni lo aveva portato a Firenze per un investimento monstre. Addirittura il DS del Cagliari in maniera poco elegante commento così l’affare: “Abbiamo chiesto una cifra esagerata per Piccoli, non ci aspettavamo accettassero.”Ed effettivamente Piccoli è costato tantissimo alla Fiorentina. 27 milioni per il trasferimento (25 + 2 di bonus) e 3.700.000 di stipendio lordo in un anno. A queste cifre va aggiunto 1.800.000 visto che il Cagliari deteneva il 10% sulla futura rivendita, un totale che supera i 32 milioni. Piccoli è costato alla Fiorentina 3,5 milioni di euro a gol, 8 milioni a gol se consideriamo solo i 4 segnati in serie A. Sicuramente non un affare.La colpa non è del calciatore che ovviamente non ha scelto lui di essere pagato così tanto. Anzi se vogliamo anche Piccoli è una vittima di questa storia, per un anno ha portato su di lui il peso del suo cartellino, in un annata tra l’altro tremenda non per causa sua e in cui lui non ha mai fatto mancare il suo impegno