Barák, Sottil e Nzola, nessuno bussa alla porta: stipendi pesanti per tre esuberi cronici

Un anno di contratto ancora da smaltire e nessuna soluzione definitiva: la Fiorentina deve trovare una sistemazione ai tre giocatori, ormai fuori dal progetto tecnico viola

Dopo la cessione di Nicolas Valentini all’Alavés, sono rimasti tre giocatori ancora sotto contratto con la Fiorentina ma fuori dal progetto tecnico: Antonín Barák, Riccardo Sottil e M’Bala

. Tutti hanno un anno di contratto e, in assenza di una cessione o di una nuova sistemazione, rischiano di restare ai margini della prima squadra.

Barák, saltato l’accordo con l’APOEL

Antonín Barák è il caso più recente. Il centrocampista ceco sembrava destinato all’APOEL Nicosia, ma l’operazione è saltata al momento della firma del contratto. Il club cipriota ha parlato di una decisione presa di comune accordo con il giocatore.

Barák resta quindi alla Fiorentina, nonostante sia da tempo fuori dalle rotazioni. Dopo l’importante contributo nella Conference League, culminato con il gol decisivo contro il Basilea che valse la qualificazione alla finale, il suo rendimento è progressivamente calato, anche a causa di problemi fisici ed esclusioni.

Ora la società dovrà trovare una nuova soluzione per il classe 1994.

Sottil, un altro prestito da trovare

Anche Riccardo Sottil è sul mercato. Il classe 1999 è rientrato dal prestito al Lecce dopo un’altra stagione poco significativa e non rientra nei piani della Fiorentina.

L’esterno ha già vissuto due prestiti consecutivi, al Milan prima e al Lecce poi, senza riuscire a trovare continuità. Anche il ritiro estivo non è bastato per convincere il club a puntare nuovamente su di lui.

Il problema, oltre alla collocazione tecnica, è rappresentato dall’ingaggio. Sottil ha ancora un contratto con la Fiorentina e, senza una nuova destinazione, continuerà a pesare sul monte ingaggi viola.

Nzola, la situazione più onerosa

Il caso di M’Bala Nzola è quello economicamente più pesante. L’attaccante angolano è reduce dal prestito al Sassuolo e non rientra nei piani della Fiorentina né in quelli di Fabio Grosso.

Nzola percepisce uno stipendio vicino agli 1,5 milioni di euro netti a stagione e ha ancora un anno di contratto. Per questo la sua cessione rappresenta una delle priorità della società, anche nell'ottica di ridurre i costi legati ai giocatori fuori dal progetto.

Negli ultimi anni il suo entourage è riuscito a trovargli una sistemazione, dal Lens al Pisa fino al Sassuolo. La Fiorentina conta quindi di trovare anche questa volta una soluzione, evitando di arrivare alla stagione con un altro giocatore fuori rosa e ancora a libro paga.

Tre situazioni da risolvere

Barák, Sottil e Nzola rappresentano dunque tre casi ancora aperti. La Fiorentina deve trovare una destinazione ai tre giocatori prima della chiusura del mercato, sia per liberare spazio in rosa sia per ridurre il peso degli ingaggi.

In caso contrario, resteranno sotto contratto fino alla prossima estate ma fuori dal progetto della prima squadra. Una situazione che la società vuole evitare.