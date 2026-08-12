Diritti tv, la Fiorentina incassa 45,4 milioni: viola settimi in Serie A, ma il distacco dalle big è enorme

La graduatoria della ripartizione per la stagione 2025-26: il club viola è davanti ad Atalanta, Bologna e Como. In testa l’Inter

La Fiorentina si piazza al settimo posto nella graduatoria relativa alla distribuzione dei diritti televisivi della Serie A per la stagione 2025-26. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sulla base di un documento interno della Lega Serie A, il club viola avrebbe maturato 45,4 milioni di euro.

Una cifra che colloca la Fiorentina immediatamente alle spalle delle principali realtà del campionato. A guidare la classifica è l'Inter, con 80,2 milioni, seguita dal Milan a quota 72,1 milioni. Sul terzo gradino del podio c'è il Napoli con 67,2 milioni, mentre Juventus e Roma ricevono rispettivamente 63,1 e 62,9 milioni. Sesta la Lazio con 51,4 milioni.

La Fiorentina precede invece l'Atalanta, che si ferma a 43,8 milioni, il Bologna con 42,8 e il Como con 40,2. In fondo alla graduatoria c'è il Pisa, al quale spettano circa 24 milioni.

I risultati sportivi pesano sulla Fiorentina

La posizione dei viola è il risultato dell'applicazione dei criteri previsti per la distribuzione delle risorse. Una parte importante della componente variabile è legata ai risultati sportivi, parametro nel quale vengono considerati diversi fattori.

La Fiorentina risente inevitabilmente del rendimento dell'ultima stagione, mentre può contare sul peso della propria storia e dei risultati ottenuti nell'arco degli ultimi cinque anni. Sono proprio questi elementi ad avere un ruolo significativo nella graduatoria e a consentire al club di mantenere una posizione superiore rispetto ad alcune società protagoniste di una stagione particolarmente positiva.

Il meccanismo produce infatti effetti differenti per i vari club. Il Como, ad esempio, beneficia soprattutto dell'ottimo rendimento ottenuto nell'annata appena conclusa, mentre paga maggiormente l'assenza di un peso storico comparabile a quello delle squadre più consolidate.

Il minutaggio dei giovani premia i viola

Un altro elemento interessante riguarda il cosiddetto radicamento sociale, che rappresenta una delle componenti variabili della distribuzione.

In questo ambito vengono presi in considerazione tre parametri: l'audience media, la presenza di pubblico allo stadio e il minutaggio dei giovani calciatori.

La Fiorentina occupa l'ottavo posto per audience media, alle spalle delle big e anche del Como, mentre è settima per spettatori allo stadio. Particolarmente significativo, invece, il dato relativo all'impiego dei giovani: in questa voce i viola sono secondi. Radicamento sociale e risultati sportivi sono le parti variabili mentre tutte hanno diritto ad una quota fissa del 22%. [Foto ilfattoquotidiano]