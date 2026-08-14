Nazione: “La Fiorentina per Thorstvedt offrirà Fortini più un paio di milioni al Sassuolo. Strada tracciata”

Paratici accontenta Grosso suo mediano in nome dell’equilibrio

Ma Fabio Grosso è stato chiarissimo nella conferenza stampa pre Benevento. Sono attesi ulteriori rinforzi in tutti i reparti, forse anche in difesa dove si sta valutando l'innesto di un terzino sinistro. In nome dell'equilibrio - parola magica che ricorre in questi giorni al Viola Park - in mediana il profilo che attende il tecnico della Fiorentina è noto e risponde al nome di Kristian Thorstvedt . Paratici è deciso ad accontentare il suo allenatore e sono questi i giorni dell'assalto decisivo.

L'offerta gigliata può comprendere il cartellino di Fortini (sempre seguito dal Torino) e un paio di milioni di euro. C'è fiducia per andare al traguardo, ormai tutte le parti hanno capito che la strada è tracciata. Thorstvedt non rinnoverà con il Sassuolo e Fortini non lo farà con la Fiorentina. Lo riporta La Nazione.