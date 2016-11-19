ATF: "Empoli? Il derby è col Pisa. Diventiamo come Bilbao o Siviglia"

Il presidente dell'ATF, Federico De Sinopoli, ha parlato oggi a Radio Blu della rivalità con l'Empoli vista dai tifosi: "La trasferta? Non abbiamo dati precisi, i biglietti non saranno esauriti del tu...

Il presidente dell'ATF, Federico De Sinopoli, ha parlato oggi a Radio Blu della rivalità con l'Empoli vista dai tifosi: "La trasferta? Non abbiamo dati precisi, i biglietti non saranno esauriti del tutto. La curva si muoverà in treno, anche se molti andranno in macchina. Noi, da parte nostra, abbiamo comunicato alla Fiorentina che il gesto è stato apprezzato. Se non possiamo vincere almeno cerchiamo un'identità, sulla scia di squadre spagnole come Bilbao e Siviglia. Il ritorno di Antognoni è importante: chi ha timori sappia che lui è la migliore garanzia, perché andrà solo se il ruolo sarà in linea per lui. Fiorentina-Empoli per me non è un derby: sono una squadra giovane e le sfide sono recenti. La vera rivalità è quella con il Pisa".