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ATF: “Diserteremo le Curve contro il Sassuolo nel primo tempo. Della Valle vattene”

Questo il comunicato dell’ATF:“Dopo aver visto tramontare l'unico sogno stagionale, in larga parte conseguenza della vergognosa gestione di questa società e per dare un seguito alle iniziative già pre...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 aprile 2019 12:09
ATF: “Diserteremo le Curve contro il Sassuolo nel primo tempo. Della Valle vattene” - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Curva Fiesole
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Questo il comunicato dell’ATF:

“Dopo aver visto tramontare l'unico sogno stagionale, in larga parte conseguenza della vergognosa gestione di questa società e per dare un seguito alle iniziative già prese fino ad ora, comunichiamo che i gruppi organizzati delle curve diserteranno i gradoni del Franchi per i primi 45 minuti di Fiorentina-Sassuolo, astenendosi dal tifare.

Un sacrificio importante che vuol essere segno di rottura definitiva nei confronti dell'attuale proprietà. Chiunque e in qualsiasi settore dello stadio vorrà fare lo stesso, sarà il benvenuto.

Il bene della nostra Fiorentina non può conciliarsi con queste figure false e bugiarde che oggi la guidano.
Prossimamente discuteremo dell’atteggiamento da tenere da qui alla fine della stagione e di nuove iniziative che prenderemo TUTTI INSIEME.
Questa storia è finita. Della Valle VATTENE!

CURVA FIESOLE
ATF Associazione Tifosi Fiorentini"

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