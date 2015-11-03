Labaro Viola

Notizie Fiorentina Sassuolo Fiorentina

Grosso: "La Fiorentina è un grande club, ma non parlo del futuro perché non sarebbe corretto per la mia società"

26 aprile 2026 15:27

Italiano ad un tifoso dopo la traversa di Parisi: "L'assist sarebbe stato mio, se no non l'avrebbe puntato"

29 aprile 2024 13:25

Ballardini: "Brutta figura, ma abbiamo ragazzi che ci tengono molto. Ritiro fatto per stare insieme"

28 aprile 2024 23:58

Sottil: "Dedico il gol a Joe Barone, spesso mi ripeteva di fare questo tiro sul secondo palo in partita"

28 aprile 2024 23:29

Italiano: "Vinciamo in casa e arriviamo bene per il Bruges. Da qui in avanti avremo un altro Nico Gonzalez"

28 aprile 2024 23:12

Ballardini: "Ci aspettiamo la solita Fiorentina, anche se hanno 24 o 25 titolari. Thorstvedt in dubbio"

27 aprile 2024 12:53

Il Sassuolo rischia la B, con la Fiorentina vale una stagione. Gli uomini di Ballardini in ritiro a Firenze da domani

24 aprile 2024 18:23

Dopo Berardi, il Sassuolo perde Laurientié in vista della Fiorentina: squalificato, salterà il match del Franchi

21 aprile 2024 14:10

PAGELLE VIOLA: SAPONARA E NICO GONZALEZ SALVATORI, BONAVENTURA PREZIOSO. MALE DUNCAN

07 gennaio 2023 17:05

La Fiorentina fa fatica, diversi tifosi allo stadio fischiano la squadra nel corso del primo tempo

07 gennaio 2023 15:43

"Serra è lo stesso arbitro che si è inventato l'espulsione di Biraghi, li non ha chiesto scusa"

21 gennaio 2022 14:39

Nessuna punizione per l'arbitro di Fiorentina-Sassuolo, per l'AIA il rosso a Biraghi è giusto

20 dicembre 2021 17:40

Gazzetta dà ragione alla Fiorentina: "I due cartellini a Biraghi sono forzati. Arbitro perde la bussola"

20 dicembre 2021 10:57

Pradè non ci sta: "Su Biraghi non solo non è giallo, ma non è nemmeno fallo. Copre la palla"

19 dicembre 2021 17:11

PAGELLE VIOLA: TORREIRA MVP, VLAHOVIC BOMBER. ITALIANO SI CORREGGE NELLA RIPRESA

19 dicembre 2021 14:29

Lunghe code e disagi dei tifosi viola per entrare in Curva Fiesole, tappo all'entrata per norme

19 dicembre 2021 12:22

I convocati della Fiorentina, tornano Castrovilli e Nastasic. Ancora fuori Dragowski. C'è Saponara

18 dicembre 2021 16:44

Obiang: "Chi avrà più voglia vincerà. La Fiorentina arriva da un periodo non facile"

16 dicembre 2020 20:43

Biraghi a Sky Sport: "Momento difficile. Non servono parole, ma risultati per uscire dalla crisi"

16 dicembre 2020 20:29

Arbitro Chiffi perde la pazienza con Pezzella: "Vuoi arbitrare tu? Lo vuoi tu il fischietto"

02 luglio 2020 12:29

Sconcerti sul Corriere della Sera: "Squadre stanche, la Fiorentina è una squadra perduta"

02 luglio 2020 12:00

De Zerbi: "Resto al Sassuolo, la Fiorentina non mi ha mai chiamato. Restano i big"

02 luglio 2020 00:16

Fiorentina-Sassuolo 1-3, squadra viola senza un vero gioco. Brutta prestazione di Castrovilli

01 luglio 2020 23:40

Cutrone a Sky Sport: "Vogliamo i tre punti stasera. La panchina? Importante farsi trovare pronto"

01 luglio 2020 21:39

Domani incontro tra dirigenti e proprietà della Fiorentina. Obiettivo arginare la crisi

30 aprile 2019 22:44

PAGELLE VIOLA: DISASTRO VERETOUT, MALE BIRAGHI. SOLO TRE SUFFICIENZE

29 aprile 2019 23:46

ATF: “Diserteremo le Curve contro il Sassuolo nel primo tempo. Della Valle vattene”

29 aprile 2019 12:09

De Zerbi: "Domani è importantissima, i viola rispetto all'andata hanno un valore che sposta.."

27 aprile 2019 18:38

Montella: "Fare punti allontanerà delusione. Presto daro' chance ai giovani viola. I DV.."

27 aprile 2019 15:16

Squalificati, Locatelli salta la Fiorentina. La lista dei dieci fermati dal giudice sportivo..

23 aprile 2019 23:42

PAGELLE VIOLA: DISASTRO DABO E FALCINELLI. CHIESA SOTTOTONO. OK DRAGOWSKI

21 aprile 2018 19:38

(VIDEO): la storia degli incontri tra Fiorentina e Sassuolo, dalla C2 a Pepito Rossi

20 aprile 2018 09:48

L'articolo di Benedetto Ferrara: "Pioli, 27 milioni di motivi per studiare un’altra Fiorentina”...

01 dicembre 2017 09:23

Contro il Sassuolo la prima della stagione al Franchi per Saponara? La risposta di "Stadio"...

01 dicembre 2017 09:17

Pioli stuzzicato dal cambio tattico: 3-4-1-2 e 3-5-2 al vaglio per il Sassuolo. I giocatori "premiati"...

29 novembre 2017 08:47

Archivio

Esplora l'archivio di Fiorentina Sassuolo

Sett. 17
Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16
Sett. 1
Sett. 3
Sett. 51 Sett. 50
Sett. 51 Sett. 27
Sett. 18 Sett. 17
Sett. 16
Sett. 48