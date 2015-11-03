Notizie Fiorentina Sassuolo Fiorentina

Grosso: "La Fiorentina è un grande club, ma non parlo del futuro perché non sarebbe corretto per la mia società"
26 aprile 2026 15:27
Italiano ad un tifoso dopo la traversa di Parisi: "L'assist sarebbe stato mio, se no non l'avrebbe puntato"
29 aprile 2024 13:25
Ballardini: "Brutta figura, ma abbiamo ragazzi che ci tengono molto. Ritiro fatto per stare insieme"
28 aprile 2024 23:58
Sottil: "Dedico il gol a Joe Barone, spesso mi ripeteva di fare questo tiro sul secondo palo in partita"
28 aprile 2024 23:29
Italiano: "Vinciamo in casa e arriviamo bene per il Bruges. Da qui in avanti avremo un altro Nico Gonzalez"
28 aprile 2024 23:12
Ballardini: "Ci aspettiamo la solita Fiorentina, anche se hanno 24 o 25 titolari. Thorstvedt in dubbio"
27 aprile 2024 12:53
Il Sassuolo rischia la B, con la Fiorentina vale una stagione. Gli uomini di Ballardini in ritiro a Firenze da domani
24 aprile 2024 18:23
Dopo Berardi, il Sassuolo perde Laurientié in vista della Fiorentina: squalificato, salterà il match del Franchi
21 aprile 2024 14:10
PAGELLE VIOLA: SAPONARA E NICO GONZALEZ SALVATORI, BONAVENTURA PREZIOSO. MALE DUNCAN
07 gennaio 2023 17:05
La Fiorentina fa fatica, diversi tifosi allo stadio fischiano la squadra nel corso del primo tempo
07 gennaio 2023 15:43
"Serra è lo stesso arbitro che si è inventato l'espulsione di Biraghi, li non ha chiesto scusa"
21 gennaio 2022 14:39
Nessuna punizione per l'arbitro di Fiorentina-Sassuolo, per l'AIA il rosso a Biraghi è giusto
20 dicembre 2021 17:40
Gazzetta dà ragione alla Fiorentina: "I due cartellini a Biraghi sono forzati. Arbitro perde la bussola"
20 dicembre 2021 10:57
Pradè non ci sta: "Su Biraghi non solo non è giallo, ma non è nemmeno fallo. Copre la palla"
19 dicembre 2021 17:11
PAGELLE VIOLA: TORREIRA MVP, VLAHOVIC BOMBER. ITALIANO SI CORREGGE NELLA RIPRESA
19 dicembre 2021 14:29
Lunghe code e disagi dei tifosi viola per entrare in Curva Fiesole, tappo all'entrata per norme
19 dicembre 2021 12:22
I convocati della Fiorentina, tornano Castrovilli e Nastasic. Ancora fuori Dragowski. C'è Saponara
18 dicembre 2021 16:44
Obiang: "Chi avrà più voglia vincerà. La Fiorentina arriva da un periodo non facile"
16 dicembre 2020 20:43
Biraghi a Sky Sport: "Momento difficile. Non servono parole, ma risultati per uscire dalla crisi"
16 dicembre 2020 20:29
Arbitro Chiffi perde la pazienza con Pezzella: "Vuoi arbitrare tu? Lo vuoi tu il fischietto"
02 luglio 2020 12:29
Sconcerti sul Corriere della Sera: "Squadre stanche, la Fiorentina è una squadra perduta"
02 luglio 2020 12:00
De Zerbi: "Resto al Sassuolo, la Fiorentina non mi ha mai chiamato. Restano i big"
02 luglio 2020 00:16
Fiorentina-Sassuolo 1-3, squadra viola senza un vero gioco. Brutta prestazione di Castrovilli
01 luglio 2020 23:40
Cutrone a Sky Sport: "Vogliamo i tre punti stasera. La panchina? Importante farsi trovare pronto"
01 luglio 2020 21:39
Domani incontro tra dirigenti e proprietà della Fiorentina. Obiettivo arginare la crisi
30 aprile 2019 22:44
PAGELLE VIOLA: DISASTRO VERETOUT, MALE BIRAGHI. SOLO TRE SUFFICIENZE
29 aprile 2019 23:46
ATF: “Diserteremo le Curve contro il Sassuolo nel primo tempo. Della Valle vattene”
29 aprile 2019 12:09
De Zerbi: "Domani è importantissima, i viola rispetto all'andata hanno un valore che sposta.."
27 aprile 2019 18:38
Montella: "Fare punti allontanerà delusione. Presto daro' chance ai giovani viola. I DV.."
27 aprile 2019 15:16
Squalificati, Locatelli salta la Fiorentina. La lista dei dieci fermati dal giudice sportivo..
23 aprile 2019 23:42
PAGELLE VIOLA: DISASTRO DABO E FALCINELLI. CHIESA SOTTOTONO. OK DRAGOWSKI
21 aprile 2018 19:38
(VIDEO): la storia degli incontri tra Fiorentina e Sassuolo, dalla C2 a Pepito Rossi
20 aprile 2018 09:48
L'articolo di Benedetto Ferrara: "Pioli, 27 milioni di motivi per studiare un’altra Fiorentina”...
01 dicembre 2017 09:23
Contro il Sassuolo la prima della stagione al Franchi per Saponara? La risposta di "Stadio"...
01 dicembre 2017 09:17
Pioli stuzzicato dal cambio tattico: 3-4-1-2 e 3-5-2 al vaglio per il Sassuolo. I giocatori "premiati"...
29 novembre 2017 08:47
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