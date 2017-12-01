Contro il Sassuolo la prima della stagione al Franchi per Saponara? La risposta di "Stadio"...

Riccardo Saponara e il suo apporto che ancora è mancato. I tifosi della Fiorentina attendono l’ex Empoli con molto interesse. Domenica al Franchi contro il Sassuolo potrebbe toccare anche a lui. Non d...

Riccardo Saponara e il suo apporto che ancora è mancato. I tifosi della Fiorentina attendono l’ex Empoli con molto interesse. Domenica al Franchi contro il Sassuolo potrebbe toccare anche a lui. Non dal primo minuto, la condizione migliore è ancora da trovare, ma a gara in corso. Fino ad oggi l’ex Empoli ha giocato poco e sempre in trasferta: domenica è possibile la prima uscita sul campo di Firenze. Così riporta il Corriere dello Sport-Stadio questa mattina.