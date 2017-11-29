Pioli stuzzicato dal cambio tattico: 3-4-1-2 e 3-5-2 al vaglio per il Sassuolo. I giocatori "premiati"...

"Ricomincia da tre", questo il titolo d'apertura del QS-La Nazione in edicola oggi. Secondo il quotidiano fiorentino, il tecnico gigliato potrebbe veramente lanciare la difesa tre con Astori, Vitor Hu...



"Ricomincia da tre", questo il titolo d'apertura del QS-La Nazione in edicola oggi. Secondo il quotidiano fiorentino, il tecnico gigliato potrebbe veramente lanciare la difesa tre con Astori, Vitor Hugo e Pezzella. Con due variabili importanti tra mediana e attacco nel 3-4-1-2 e/o 3-5-2: in caso di centrocampo a 4 Badelj e Veretout agirebbero a centrocampo, Chiesa a destra e Biraghi a sinistra, con Benassi in panchina e Saponara dietro Thereau e Simeone davanti. In caso di centrocampo a 5, invece, di nuovo dentro Benassi, con Badelj e Veretout, Chiesa a destra, Biraghi a sinistra, e fuori Saponara. C’è poi anche l’ipotesi 3-5-1-1 con Saponara dietro all’unica punta. Tutte varianti che Pioli sta valutando attentamente in vista del Sassuolo.