Pradè non ci sta: “Su Biraghi non solo non è giallo, ma non è nemmeno fallo. Copre la palla”

Daniele Pradè ha parlato a fine partita ai microfoni dei media ufficiali della Fiorentina, le sue parole su Fiorentina-Sassuolo:

“Abbiamo avuto almeno 5 palle gol clamorose, a partire dal primo tempo. Poi con una ripartenza e un gol di grandissima qualità ti trovi sotto di due gol, Questo ti può abbattere ma la squadra è tornata in campo con una carica eccezionale. Non è rosso su Biraghi, non so nemmeno se sia fallo, figuriamoci il giallo. Questo ha cambiamo l’inerzia della partita. Complimenti ai ragazzi e al mister. Ci prendiamo la prestazione di alto livello, il Franchi ci ha dato una scossa incredibile, peccato davvero, adesso ripartiamo immediatamente e non avremo tempo di pensarci. Speriamo di finire l’anno nel miglior modo possibile. Siamo consapevoli di essere forti e che ha un’identità ben precisa. Queste sono partite in cui può finire anche male ma i ragazzi sono stati incredibili. Complimenti alla squadra” conclude Pradè.

