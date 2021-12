Vlahovic contrario al cambio: “No mister, ma perchè, dobbiamo vincere?” Italiano glielo spiega

Non l’ha presa bene Dusan Vlahovic la sostituzione al minuto 87 dove l’allenatore viola ha sostituito il bomber serbo per far entrare Igor, una scelta quella di Italiano, dovuto al fatto di conservare la rimonta fatta e di rischiare il meno possibile considerato l’uomo in meno della Fiorentina per il rosso di Biraghi. “Perchè mister? No dai, dobbiamo vincere” questa le parole di Vlahovic a Italiano nel momento del cambio. Il bomber della Fiorentina proprio non voleva uscire dal campo, tanto era la sua voglia di provare a vincere nonostante l’uomo in meno. Al momento del cambio l’abbraccio di Italiano e la spiegazione del motivo della sostituzione con Vlahovic che poi si va ad accomodare in panchina.

Flavio Ognissanti

