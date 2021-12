Berardi e il suo continuo atteggiamento provocatorio, a fine partita Curva Fiesole lo fischia

Domenico Berardi è il grande sogno di mercato della Fiorentina, lo è stato in estate e lo è anche per il prossimo mercato di gennai. Oggi, in campo da avversario con la maglia del Sassuolo al Franchi, con il suo atteggiamento però sta facendo molto arrabbiare i tifosi viola. Continue provocazioni ai giocatori viola e in particolare a Biraghi, continue perdite di tempo e infatti all’uscita dal campo la Curva Fiesole gli ha riservato parecchi fischi. Insomma, in attesa di un suo possibile (più facile a giugno) passaggio in maglia viola, adesso Berardi sta facendo di tutto per non farsi volere bene dai tifosi della Fiorentina.

