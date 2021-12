Nessuna punizione per l’arbitro di Fiorentina-Sassuolo, per l’AIA il rosso a Biraghi è giusto

Come scrive TMW, per l’AIA le decisioni prese da Irrati e Massa nell’annullare i gol di Atalanta e Milan sono state corrette. A riportarlo è la redazione di Sky Sport, che svela la posizione dell’Associazione Italiana Arbitri sugli episodi più discussi del 18esimo turno di Serie A. Arbitri promossi a pieni voti, mentre rischia un lungo stop Nasca per l’errore al Var a Bergamo: aveva segnalato un tocco di Palomino, come rivelato anche da Gasperini.

Quel tocco di Palomino in realtà non c’è stato. E se non ci fosse stata quella mano sulla schiena sarebbe stato un grosso guaio: per questo Nasca – e il suo avar Tolfo – staranno fermi per un bel po’: la superficialità non è consentita, soprattutto davanti al monitor. Sono stati invece promossi a pieni voti Irrati e Massa per i rispettivi arbitraggi.

Nessun cenno per l’arbitraggio dell’arbitro di Serra in Fiorentina-Sassuolo e riguardo l’episodio chiave della partita della Fiorentina con il rosso a Biraghi che ha completamente cambiato la gara a sfavore della squadra viola. I due gialli sono stati molto severi anche a detta della moviola di questa mattina della stampa (LEGGERE QUI LA MOVIOLA DELLA GAZZETTA)