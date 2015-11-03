Labaro Viola

Notizie Serra Fiorentina

Serra buttato fuori dal mondo arbitrale per colpa della discussione avuta con Mourinho durante Cremonese-Roma

01 luglio 2023 22:33

Caso Mourinho, la Procura ha deferito l'arbitro Serra per 'frasi offensive' in Cremonese-Roma

26 aprile 2023 18:07

Caso Mourinho-Serra, Corte federale respinge ricorso della Roma: lo Special One squalificato per due giornate

10 marzo 2023 18:18

Le continue provocazioni di Mourinho hanno inguaiato la carriera dell'arbitro Serra, verrà deferito

09 marzo 2023 15:14

L'arbitro Serra smaschera Mourinho: "Tutto falso, gli ho detto «Ti stai mettendo lo stadio contro»"

07 marzo 2023 15:31

La Corte Sportiva fa un favore a Mourinho: squalifica sospesa. Ci sarà un supplemento di indagine

04 marzo 2023 14:15

"Non è possibile che ogni volta che la Roma perde, Mourinho punti il dito contro qualcuno"

01 marzo 2023 14:58

Mourinho vuole denunciare Serra perché gli ha detto: "Vai a casa, ti stanno prendendo tutti per il cu**"

01 marzo 2023 12:30

"Serra è lo stesso arbitro che si è inventato l'espulsione di Biraghi, li non ha chiesto scusa"

21 gennaio 2022 14:39

Gavillucci: "Orsato ha fatto lo stesso errore di Serra ma a favore della Juventus, nessun polverone"

18 gennaio 2022 18:23

Milan-Spezia non si rigiocherà, ma il Codacons non ci sta: "Va ripetuta per grave errore dell'arbitro"

18 gennaio 2022 13:28

L'AIA si scusa con il Milan per gli errori arbitrari: Serra verso uno stop di oltre due giornate

18 gennaio 2022 10:07

Nessuna punizione per l'arbitro di Fiorentina-Sassuolo, per l'AIA il rosso a Biraghi è giusto

20 dicembre 2021 17:40

Moviola CorSport, Biraghi non andava espulso, sbagliato il secondo giallo dato da Serra

20 dicembre 2021 09:33

Katia Serra: ''Questa Fiorentina Women's gioca un gran calcio. Farà crescere il movimento femminile...''

06 ottobre 2017 10:25

Archivio

Esplora l'archivio di Serra

Sett. 26 Sett. 17 Sett. 10 Sett. 9
Sett. 3
Sett. 51
Sett. 40