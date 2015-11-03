Notizie Serra Fiorentina

Serra buttato fuori dal mondo arbitrale per colpa della discussione avuta con Mourinho durante Cremonese-Roma
01 luglio 2023 22:33
Caso Mourinho, la Procura ha deferito l'arbitro Serra per 'frasi offensive' in Cremonese-Roma
26 aprile 2023 18:07
Caso Mourinho-Serra, Corte federale respinge ricorso della Roma: lo Special One squalificato per due giornate
10 marzo 2023 18:18
Le continue provocazioni di Mourinho hanno inguaiato la carriera dell'arbitro Serra, verrà deferito
09 marzo 2023 15:14
L'arbitro Serra smaschera Mourinho: "Tutto falso, gli ho detto «Ti stai mettendo lo stadio contro»"
07 marzo 2023 15:31
La Corte Sportiva fa un favore a Mourinho: squalifica sospesa. Ci sarà un supplemento di indagine
04 marzo 2023 14:15
"Non è possibile che ogni volta che la Roma perde, Mourinho punti il dito contro qualcuno"
01 marzo 2023 14:58
Mourinho vuole denunciare Serra perché gli ha detto: "Vai a casa, ti stanno prendendo tutti per il cu**"
01 marzo 2023 12:30
"Serra è lo stesso arbitro che si è inventato l'espulsione di Biraghi, li non ha chiesto scusa"
21 gennaio 2022 14:39
Gavillucci: "Orsato ha fatto lo stesso errore di Serra ma a favore della Juventus, nessun polverone"
18 gennaio 2022 18:23
Milan-Spezia non si rigiocherà, ma il Codacons non ci sta: "Va ripetuta per grave errore dell'arbitro"
18 gennaio 2022 13:28
L'AIA si scusa con il Milan per gli errori arbitrari: Serra verso uno stop di oltre due giornate
18 gennaio 2022 10:07
Nessuna punizione per l'arbitro di Fiorentina-Sassuolo, per l'AIA il rosso a Biraghi è giusto
20 dicembre 2021 17:40
Moviola CorSport, Biraghi non andava espulso, sbagliato il secondo giallo dato da Serra
20 dicembre 2021 09:33
Katia Serra: ''Questa Fiorentina Women's gioca un gran calcio. Farà crescere il movimento femminile...''
06 ottobre 2017 10:25
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