Milan-Spezia non si rigiocherà, ma il Codacons non ci sta: “Va ripetuta per grave errore dell’arbitro”

Una situazione che potrebbe avere dei risvolti non solo per il direttore di gara ma in generale sulla gara che potrebbe essere ripetuta. Il motivo lo ha spiegato il Codacons che si è attivato appunto per la ripetizione del match in quanto condizionato da un “gravissimo errore tecnico dell’arbitro” che vede “danneggiati i tifosi, gli scommettitori ed il regolare svolgimento del campionato di calcio“.