Secondo quanto riporta l’Equipe, il portiere del Le Havre Fofana avrebbe ricevuto un’offerta dall’Angers. Tuttavia, l’estremo difensore in scadenza di contratto a giugno, non lascerà il proprio club di appartenenza quest’inverno e dovrebbe partire in estate a parametro zero. E’ possibile un suo arrivo a parametro alla Fiorentina a giugno

