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Notizie Le Havre Fiorentina

Dalla Francia, Fofana rifiuta l'Angers. Potrebbe andare alla Fiorentina in estate a parametro zero

18 gennaio 2022 13:13

Dopo Frey e Lafont la Fiorentina cerca un altro portiere francese, è Fofana del Le Havre, classe 2000

14 gennaio 2022 16:29

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