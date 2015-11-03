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Notizie Le Havre Fiorentina
Dalla Francia, Fofana rifiuta l'Angers. Potrebbe andare alla Fiorentina in estate a parametro zero
18 gennaio 2022 13:13
Dopo Frey e Lafont la Fiorentina cerca un altro portiere francese, è Fofana del Le Havre, classe 2000
14 gennaio 2022 16:29
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2022
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Sett. 2
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