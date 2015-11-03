Notizie Fofana Fiorentina

Dalla Francia, Fofana rifiuta l'Angers. Potrebbe andare alla Fiorentina in estate a parametro zero
18 gennaio 2022 13:13
Nazione, Yahia Fofana il nome del portiere del futuro dei viola. Cragno sullo sfondo
16 gennaio 2022 11:39
Dopo Frey e Lafont la Fiorentina cerca un altro portiere francese, è Fofana del Le Havre, classe 2000
14 gennaio 2022 16:29
Gazzetta, l'obiettivo ora è il mercato in uscita. Fiorentina vigile su Fofana, giovane portiere
12 gennaio 2022 10:53
Nazione, Yahia Fofana del Le Havre l'idea della Fiorentina per la porta. Dragowski all'addio?
10 gennaio 2022 09:44
Tuttosport, Linetty in pole per il centrocampo della Fiorentina. In difesa spunta Reca. Zappacosta...
22 agosto 2020 11:49
Dalla Francia, sfuma Fofana per la Fiorentina. Sarà un nuovo calciatore del Lens. All'Udinese...
16 agosto 2020 10:56
CorSport, Fofana al Lens? No, non è arrivata nessuna offerta all'Udinese. La posizione della Fiorentina
15 agosto 2020 13:31
Tuttosport, Fiorentina in pressing su Fofana, per Iachini è l'ideale per il centrocampo viola. L'altro bianconero...
13 agosto 2020 09:27
CorSport, Sema, è lui l'obiettivo della Fiorentina per la fascia sinistra. Occhi anche su un altro calciatore dell'Udinese...
12 agosto 2020 10:23
Pradè ha accelerato per Ricci, arriverà in prestito con diritto di riscatto. Gli altri registi che la Fiorentina segue...
11 agosto 2020 10:50
CorSport, Fiorentina su Linetty e Fofana. Un club di Serie A ha già presentato un'offerta...
10 agosto 2020 08:06
TuttoUdinese, Fiorentina sulle tracce di Fofana. I bianconeri per lui chiedono 15-20 milioni
17 marzo 2020 23:09
Repubblica, Duncan è in stand-by. Il Sassuolo chiede 20 mln i viola ne offrono 12-13. Le alternative...
23 gennaio 2020 11:37
Gazzetta, vincere col Genoa. Poi Juan Jesus e due centrocampisti in arrivo. Mandragora..
23 gennaio 2020 08:34
Morabito: "Fossi in Pradè prenderei Fofana, l'Udinese lo valuta 18 milioni. Commisso sbaglia.."
22 gennaio 2020 14:57
Tuttosport, rispunta il nome di Fofana dell’Udinese per rinforzare la mediana viola
21 gennaio 2020 10:17
Repubblica, Fiorentina interessata a Kessie. Il Milan lo valuta 20 mln. Meité e Fofana le alternative
09 gennaio 2020 11:27
Nel mirino dei viola c'è Fofana dell'Udinese. Il costo? 10 milioni. Attenzione al Napoli
05 dicembre 2019 17:32
Criscitiello, è fatta De Paul andrà alla Fiorentina per 25 milioni più 5 di bonus. Se partirà Fofana...
26 agosto 2019 11:34
De Paul inizia dalla panchina il match dell'Udinese contro il Milan. Al suo posto gioca Fofana
25 agosto 2019 17:51
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