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Notizie Fofana Fiorentina

Dalla Francia, Fofana rifiuta l'Angers. Potrebbe andare alla Fiorentina in estate a parametro zero

18 gennaio 2022 13:13

Nazione, Yahia Fofana il nome del portiere del futuro dei viola. Cragno sullo sfondo

16 gennaio 2022 11:39

Dopo Frey e Lafont la Fiorentina cerca un altro portiere francese, è Fofana del Le Havre, classe 2000

14 gennaio 2022 16:29

Gazzetta, l'obiettivo ora è il mercato in uscita. Fiorentina vigile su Fofana, giovane portiere

12 gennaio 2022 10:53

Nazione, Yahia Fofana del Le Havre l'idea della Fiorentina per la porta. Dragowski all'addio?

10 gennaio 2022 09:44

Tuttosport, Linetty in pole per il centrocampo della Fiorentina. In difesa spunta Reca. Zappacosta...

22 agosto 2020 11:49

Dalla Francia, sfuma Fofana per la Fiorentina. Sarà un nuovo calciatore del Lens. All'Udinese...

16 agosto 2020 10:56

CorSport, Fofana al Lens? No, non è arrivata nessuna offerta all'Udinese. La posizione della Fiorentina

15 agosto 2020 13:31

Tuttosport, Fiorentina in pressing su Fofana, per Iachini è l'ideale per il centrocampo viola. L'altro bianconero...

13 agosto 2020 09:27

CorSport, Sema, è lui l'obiettivo della Fiorentina per la fascia sinistra. Occhi anche su un altro calciatore dell'Udinese...

12 agosto 2020 10:23

Pradè ha accelerato per Ricci, arriverà in prestito con diritto di riscatto. Gli altri registi che la Fiorentina segue...

11 agosto 2020 10:50

CorSport, Fiorentina su Linetty e Fofana. Un club di Serie A ha già presentato un'offerta...

10 agosto 2020 08:06

TuttoUdinese, Fiorentina sulle tracce di Fofana. I bianconeri per lui chiedono 15-20 milioni

17 marzo 2020 23:09

Repubblica, Duncan è in stand-by. Il Sassuolo chiede 20 mln i viola ne offrono 12-13. Le alternative...

23 gennaio 2020 11:37

Gazzetta, vincere col Genoa. Poi Juan Jesus e due centrocampisti in arrivo. Mandragora..

23 gennaio 2020 08:34

Morabito: "Fossi in Pradè prenderei Fofana, l'Udinese lo valuta 18 milioni. Commisso sbaglia.."

22 gennaio 2020 14:57

Tuttosport, rispunta il nome di Fofana dell’Udinese per rinforzare la mediana viola

21 gennaio 2020 10:17

Repubblica, Fiorentina interessata a Kessie. Il Milan lo valuta 20 mln. Meité e Fofana le alternative

09 gennaio 2020 11:27

Nel mirino dei viola c'è Fofana dell'Udinese. Il costo? 10 milioni. Attenzione al Napoli

05 dicembre 2019 17:32

Criscitiello, è fatta De Paul andrà alla Fiorentina per 25 milioni più 5 di bonus. Se partirà Fofana...

26 agosto 2019 11:34

De Paul inizia dalla panchina il match dell'Udinese contro il Milan. Al suo posto gioca Fofana

25 agosto 2019 17:51

Nazione, Fofana prima scelta se parte Vecino, l'Udinese chiede 14 milioni. La Fiorentina...

19 luglio 2017 11:24

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