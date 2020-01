Vincenzo Morabito, agente ed intermediario di mercato, è intervenuto a Radio Bruno. Queste le sue dichiarazioni: “Pradè è stato chiaro in conferenza, a gennaio i giocatori buoni chi ce li ha se li tiene. Anche i prezzi oggi sono alti, ma nella prossima settimana tornano al ribasso e so possono trovare affari per migliorare. Fossi in Pradè proverei per Fofana dell’Udinese, in Italia lo valutano circa 18 milioni. Ha corsa e personalità, molto interessante.

Le parole di Commisso sulla disponibilità economica della Fiorentina? Dire che i soldi non sono un problema crea un grande problema. Non capisco questa affermazione, così aumentano le aspettative dei tifosi e le altre società alzano le richieste. Mercato viola? La Fiorentina fa un mercato prudente, come è giusto che faccia una società che non ha grandi ricavi da stadio e sponsor. E’ il fatturato che decide”.