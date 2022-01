La Fiorentina deve sfoltire la rosa, ma intanto monitora il mercato in entrata guardando al futuro. Si cerca una sistemazione per Amrabat, Kokorin e Benassi. Guardando al domani, occhi puntati sul giovane portiere del Le Havre Yahia Fofana in scadenza di contratto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

