Vertice per dimenticare Torino: “Mai più così”. Reagire subito, da gruppo, contro il Napoli

Mai più così. Il tonfo di Torino è stato dolorosissimo anche perchè per dirla alla Italiano, inaspettato. Dopo la partita il tecnico è parso quasi incredulo di fronte al nulla proposto da una squadra che mai, salvo Venezia, lo aveva deluso sul piano dell’atteggiamento. Pur con la fatica di chi come Italiano non riesce a digerire le sconfitte, si proverà a catalogare il 4-0 subito come “una di quelle giornate” dentro un’annata che rimane ottima. Ovvio quindi che il club si aspetti domani a Napoli una reazione immediata. Questo fra l’altro si sono detti ieri i protagonisti. Logico umore scuro di tutti. Poi anche qualche parola affidata ai social. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

