De Paul inizia dalla panchina il match dell'Udinese contro il Milan. Al suo posto gioca Fofana

Nella gara di stasera di campionato tra l'Udinese e il Milan alle ore 18, l'esterno offensivo De Paul non è partito titolare con il Milan. Fofana ha vinto il ballottaggio. Chissà se De Paul nei prossi...

A cura di Redazione Labaroviola 25 agosto 2019 17:51

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