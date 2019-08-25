De Paul inizia dalla panchina il match dell'Udinese contro il Milan. Al suo posto gioca Fofana
Nella gara di stasera di campionato tra l'Udinese e il Milan alle ore 18, l'esterno offensivo De Paul non è partito titolare con il Milan. Fofana ha vinto il ballottaggio. Chissà se De Paul nei prossi...
A cura di Redazione Labaroviola
25 agosto 2019 17:51
Nella gara di stasera di campionato tra l'Udinese e il Milan alle ore 18, l'esterno offensivo De Paul non è partito titolare con il Milan. Fofana ha vinto il ballottaggio. Chissà se De Paul nei prossimi giorni arriverà a Firenze magari con il possibile inserimento nella trattativa di Giovanni Simeone più cash a favore della società dell'Udinese.