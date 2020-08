Seko Fofana è l’oggetto del desiderio della Fiorentina per il proprio centrocampo. Il calciatore ha detto di voler lasciare l’Italia per approdare al Lens, in Ligue 1 ma secondo il Corriere dello Sport all’Udinese non è arrivata alcuna telefonata al club francese. Pozzo chiede tra i 18 ed i 20 milioni, la Fiorentina non ha intenzione di lasciarselo scappare.

