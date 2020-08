Nella notte di ieri Robe di Kappa ha pubblicato una versione della nuova maglia della Fiorentina, uguale a quella ufficiale nei dettagli. Essa sarà più attillata ed in materiale diverso, più pregiato. Le immagini sono state poi tolte. I viola hanno in programma di tenere una presentazione ufficiale, in via telematica, in settimana. Subito le reazioni dei tifosi, tra chi apprezza e chi no la nuova maglia della Fiorentina. Lo riporta La Nazione.

