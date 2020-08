Ancora in stand-by la trattativa tra Real Madrid e Lazio per Borja Mayoral. L’accordo con il calciatore c’è, la recompra è stata fissata a 35 milioni, sembrava tutto fatto ed invece in realtà così non è. Valencia e Fiorentina sono due forti concorrenti, si attendono novità. Lo scrive Tuttosport.

