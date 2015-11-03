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Notizie Robe Di Kappa Fiorentina

La Fiorentina ha presentato le nuove maglie ufficiali, ci sono Ribery e Castrovilli, manca Chiesa

22 agosto 2020 08:30

Ufficiale: Robe di Kappa è il nuovo sponsor della Fiorentina. La nota

21 agosto 2020 12:55

Nuova maglia Fiorentina, è un vero e proprio giallo. Prima l'inserimento online sul sito poi...

15 agosto 2020 13:08

(FOTO): Robe di Kappa ha svelato la nuova maglia della Fiorentina. Ecco come sarà

14 agosto 2020 07:34

Nazione, Robe di Kappa sarà lo sponsor tecnico della Fiorentina da settembre: prolungati i contratti attuali

13 giugno 2020 12:26

Robe di Kappa in arrivo: addio ai colori del Calcio Storico, terza maglia rossa con la Croce della Repubblica Fiorentina?

14 maggio 2020 12:42

Robe di Kappa nuovo sponsor tecnico: svelato qualche dettaglio della divisa

14 aprile 2020 09:23

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