La Fiorentina ha presentato le nuove maglie ufficiali, ci sono Ribery e Castrovilli, manca Chiesa

Con il nuovo sponsor, Robe di Kappa, i colori del calcio storico fiorentino non ci sono più. Inizia quindi una nuova era per la Fiorentina, ieri sono state presentate le nuove maglie per la stagione 2020/21. Un matrimonio con lo sponsor che durerà almeno sei anni. Tutti dal settore giovanile, alla prima squadra maschile passando per la Fiorentina femminile indosseranno la nuova divisa. I modelli per l’occasione sono stati Ribery, Castrovilli, Kouamè e Vlahovic. Manca Chiesa, lascerà Firenze? Il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

