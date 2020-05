Dalla prossima stagione le divise della Fiorentina saranno firmate dal nuovo sponsor tecnico Robe di Kappa, manca solamene l’ufficialità, l’accordo è stato trovato da tempo. La terza maglia dovrebbe ricordare il patrono di Firenze, San Giovanni battista ovvero una croce d’argento o bianca su sfondo rosso, in onore della Repubblica di Firenze. Prima e seconda maglia saranno semplici, viola in casa e bianco in trasferta, con il simbolo del giglio e lo sponsor Mediacom. Sembra essere stata abbandonata l’idea di indossare i quattro colori del Calcio storico fiorentino. Lo riporta il Corriere Fiorentino.