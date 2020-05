Gli allenamenti della Lazio non sono individuali. È la scoperta de Il Corriere della Sera che spiega come ci sia una partitella tre contro tre per ogni turno di allenamento. Al mattino e al pomeriggio, giocandole allo stadio dedicato a Mirko Fersini. Nei giorni scorsi è stata aggiunta una rete verde a protezione del campo, ma serve fino a un certo punto dal proteggere da occhi indiscreti.

Tuttomercatoweb.com