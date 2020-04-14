Robe di Kappa nuovo sponsor tecnico: svelato qualche dettaglio della divisa

Secondo quanto riporta La Nazione oggi in edicola, dopo Le Coq Sportif, il nuovo sponsor tecnico della Fiorentina per i prossimi quattro anni più opzione per ulteriori due sarà Robe di Kappa. La nuova...

Secondo quanto riporta La Nazione oggi in edicola, dopo Le Coq Sportif, il nuovo sponsor tecnico della Fiorentina per i prossimi quattro anni più opzione per ulteriori due sarà Robe di Kappa. La nuova divisa casalinga sarà tutta viola, non ci sarà il pantaloncino nero. Le maglie saranno semplici, non avranno il colletto e ad accezione dello stemma dei viola non ci saranno altri gigli sparsi. Il tipico logo dell’azienda produttrice sarà inserito in trasparenza.