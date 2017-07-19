Nazione, Fofana prima scelta se parte Vecino, l'Udinese chiede 14 milioni. La Fiorentina...

Come riportato da ﻿La Nazione﻿, la Fiorentina sta cercando il nome per sostituire Vecino, sempre piú vicino all'Inter

Come riportato da La Nazione, la Fiorentina sta cercando il nome per sostituire Vecino, sempre piú vicino all'Inter. I nomi piú caldi restano quelli di Taider, che vorrebbe essere ritrovare Pioli, Nkunku, classe 1997 del PSG e Duncan, centrocampista del Sassuolo che in Serie A ha fatto vedere ottime cose. Nelle ultime ore peró è uscito il nome di Seko Fofana, francoavoriano classe '93 dell'Udinese. Nella passata stagione il giocatore ha collezionato numerose ottime prestazioni prima di rompersi il perone. Ora peró è completamente ristabilito e l'Udinese chiede 14 milioni. La cifra è alta ma i viola puntano a prenderlo con l'inserimento di qualche bonus.