Nazione, Fofana prima scelta se parte Vecino, l'Udinese chiede 14 milioni. La Fiorentina...
Come riportato da La Nazione, la Fiorentina sta cercando il nome per sostituire Vecino, sempre piú vicino all'Inter
Come riportato da La Nazione, la Fiorentina sta cercando il nome per sostituire Vecino, sempre piú vicino all'Inter. I nomi piú caldi restano quelli di Taider, che vorrebbe essere ritrovare Pioli, Nkunku, classe 1997 del PSG e Duncan, centrocampista del Sassuolo che in Serie A ha fatto vedere ottime cose. Nelle ultime ore peró è uscito il nome di Seko Fofana, francoavoriano classe '93 dell'Udinese. Nella passata stagione il giocatore ha collezionato numerose ottime prestazioni prima di rompersi il perone. Ora peró è completamente ristabilito e l'Udinese chiede 14 milioni. La cifra è alta ma i viola puntano a prenderlo con l'inserimento di qualche bonus.