È chiaro diktat in casa Fiorentina, tutte le energie saranno alla gara da vinceremo Genoa sabato sera al Franchi. Poi da domenica il mercato; si attende un cenno dalla Roma per chiudere l’affare Juan Jesus, manca poco alla fumata bianca. Poi la novità è che i viola cercano non uno ma ben due centrocampisti. Se su Duncam la richiesta neroverde è definita eccessiva, l’altro nome caldo è Rolando Mandragora dell’Udinese. Piace più di Fofana e costa di meno, unica controindicazione la “recompra” della Juve.Intanto Zurkowski, Montiel e Sottil potrebbero lasciare in prestito, davanti all’offerta giusta. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.