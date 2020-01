Sono diversi i candidati per il centrocampo della Fiorentina. Si registra un interesse dei viola per Franck Kessie. Il Milan se arrivasse un’offerta importante potrebbe decidere di cederlo. La richiesta per il momento è di 20 milioni. Le alternative sono Meité del Torino e Fofana dell’Udinese. Lo riporta La Repubblica.