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Notizie Meite Fiorentina

Repubblica, Duncan è in stand-by. Il Sassuolo chiede 20 mln i viola ne offrono 12-13. Le alternative...

23 gennaio 2020 11:37

CorSport, oggi la Fiorentina incontra il Sassuolo per Duncan. L’alternativa è Meité

20 gennaio 2020 11:01

Nazione, alta richiesta per Duncan. Si può fare lo scambio Meité-Badelj. Torna di moda Berge del Genk

14 gennaio 2020 10:51

Sondaggio della Fiorentina per Meitè, ma ci sono delle perplessità caratteriali

11 gennaio 2020 15:00

Nazione, obiettivi viola: Juan Jesus-Bonifazi per la difesa, Meité-Duncan per il centrocampo

11 gennaio 2020 12:59

Repubblica, Fiorentina interessata a Kessie. Il Milan lo valuta 20 mln. Meité e Fofana le alternative

09 gennaio 2020 11:27

Corriere fiorentino, il Sassuolo chiede 20 milioni per Duncan. Niente Meitè, il Torino non lo cede alla Fiorentina

06 gennaio 2020 12:03

Badelj in uscita verso il Torino, in viola potrebbe arrivare Meité

06 gennaio 2020 11:31

Asse di mercato Firenze-Torino. Scambio Badelj-Meité? Per Zaza e Bonifazi...

31 dicembre 2019 10:22

Di Marzio, oltre a Duncan del Sassuolo la Fiorentina ha messo nel mirino Meité del Torino

30 dicembre 2019 13:17

Casa Mercato Viola, Pjaca ad un passo. Spunta Meite. Lafont il preferito per la porta ma Gabriel...

27 giugno 2018 23:41

Corvino interessato a Meite. La richiesta economica del Monaco...

27 giugno 2018 08:20

Tuttosport, sondaggio viola per Soucek e Meitè. L’obbiettivo è sostituire Badelj

03 giugno 2018 11:21

La Nazione conferma: la Fiorentina punta Soualiho Meité. Ruolo, squadra e caratteristiche...

19 dicembre 2017 09:20

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