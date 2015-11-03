Notizie Meite Fiorentina

Repubblica, Duncan è in stand-by. Il Sassuolo chiede 20 mln i viola ne offrono 12-13. Le alternative...
23 gennaio 2020 11:37
CorSport, oggi la Fiorentina incontra il Sassuolo per Duncan. L’alternativa è Meité
20 gennaio 2020 11:01
Nazione, alta richiesta per Duncan. Si può fare lo scambio Meité-Badelj. Torna di moda Berge del Genk
14 gennaio 2020 10:51
Sondaggio della Fiorentina per Meitè, ma ci sono delle perplessità caratteriali
11 gennaio 2020 15:00
Nazione, obiettivi viola: Juan Jesus-Bonifazi per la difesa, Meité-Duncan per il centrocampo
11 gennaio 2020 12:59
Repubblica, Fiorentina interessata a Kessie. Il Milan lo valuta 20 mln. Meité e Fofana le alternative
09 gennaio 2020 11:27
Corriere fiorentino, il Sassuolo chiede 20 milioni per Duncan. Niente Meitè, il Torino non lo cede alla Fiorentina
06 gennaio 2020 12:03
Badelj in uscita verso il Torino, in viola potrebbe arrivare Meité
06 gennaio 2020 11:31
Asse di mercato Firenze-Torino. Scambio Badelj-Meité? Per Zaza e Bonifazi...
31 dicembre 2019 10:22
Di Marzio, oltre a Duncan del Sassuolo la Fiorentina ha messo nel mirino Meité del Torino
30 dicembre 2019 13:17
Casa Mercato Viola, Pjaca ad un passo. Spunta Meite. Lafont il preferito per la porta ma Gabriel...
27 giugno 2018 23:41
Corvino interessato a Meite. La richiesta economica del Monaco...
27 giugno 2018 08:20
Tuttosport, sondaggio viola per Soucek e Meitè. L’obbiettivo è sostituire Badelj
03 giugno 2018 11:21
La Nazione conferma: la Fiorentina punta Soualiho Meité. Ruolo, squadra e caratteristiche...
19 dicembre 2017 09:20
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