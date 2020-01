Capitolo centrocampo. Il nome in cima alla lista è quello di Alfred Duncan, per il quale però il Sassuolo continua a sparare (troppo) alto. Circa 20 milioni la richiesta dei neroverdi, cifra alla quale i viola non sono disposti ad arrivare. Il Torino non vuole cedere Meitè. Occhio, comunque, a possibili sorprese dall’estero mentre con i granata si continua a trattare anche per Bonfiazi, rinforzo ideale per la difesa. In corsa resta anche Kannemann (Gremio) mentre Samir (Udinese), che piaceva parecchio, è alle prese con un infortunio al ginocchio più serio del previsto. Per questo quasi certamente non se ne farà niente.

Corriere fiorentino