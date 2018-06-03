Tuttosport, sondaggio viola per Soucek e Meitè. L’obbiettivo è sostituire Badelj

Come riportato da Tuttosport nell’edizione odierna, la Fiorentina si starebbe muovendo per cercare il sostituto dell’uscente Badelj a centrocampo. Sondaggio per Tomas Soucek, classe '95 dello Slavia P...

Come riportato da Tuttosport nell’edizione odierna, la Fiorentina si starebbe muovendo per cercare il sostituto dell’uscente Badelj a centrocampo. Sondaggio per Tomas Soucek, classe '95 dello Slavia Praga con cui ha un contratto fino al 2020. Piace anche Meitè, centrocampista di proprietà del Monaco (club con il quale la Fiorentina vanta ottimi rapporti visto l’affare Gil Dias) che nella stagione appena scorsa ha vestito la maglia del Bordeaux.