Casa Mercato Viola, Pjaca ad un passo. Spunta Meite. Lafont il preferito per la porta ma Gabriel...

La trattativa più calda come sapete ormai da tempo è quella che porta a Marko Pjaca della Juventus. Il ragazzo croato ormai ha un'intesa col club viola. Anche la Juventus è concorde nel cederlo in pre...

La trattativa più calda come sapete ormai da tempo è quella che porta a Marko Pjaca della Juventus. Il ragazzo croato ormai ha un'intesa col club viola. Anche la Juventus è concorde nel cederlo in prestito con obbligo di riscatto, e l'operazione si farà. E' solo questione di tempo.

Dopo Badelj, il nome nuovo è quello di Meite. Il ragazzo del Monaco al momento non rappresenta una pista concreta, ma va messo sicuramente in considerazione tra le idee di Corvino. Sempre a centrocampo la Fiorentina ha rifiutato un'offerta anche piuttosto bassa (15 milioni) per Veretout. Si continua a sondare il terreno per Pasalic, con la trattativa che si potrebbe sbloccare una volta che il Chelsea avrà trovato il suo nuovo allenatore.

Chiudiamo con il capitolo portiere. Non ci sono particolari novità da registrare. Lafont è il preferito e come si sa c'è una concorrenza agguerrita. Tuttavia, la Fiorentina si è mossa per tempo, ha il gradimento del giocatore e l'operazione potrebbe andare in porto. Vicinissimo come anticipato l'arrivo di Gabriel, l'arrivo pero' non esclude quello di Lafont.

Lorenzo Bigiotti