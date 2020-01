La Fiorentina è a caccia di un centrocampista. Il Sassuolo ha un’alta richiesta per Duncan, circa 20 milioni quindi i viola stanno studiando delle alternative. Una è Meité del Torino, il calciatore non è in buoni rapporti con il club ed i granata sono interessati a Badelj il quale potrebbe finire al centro di uno scambio. Sullo sfondo c’è un nome che torna di moda ed è quello di Berge del Genk. A riportarlo è La Nazione.