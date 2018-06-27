Corvino interessato a Meite. La richiesta economica del Monaco...

Come riportato da La Nazione, Corvino prova a mettere la freccia sul Torino per Soualiho Meité del Monaco, classe 1994, la scorsa stagione in prestito al Bordeaux dove ha fatto molto bene. I granata a...

Come riportato da La Nazione, Corvino prova a mettere la freccia sul Torino per Soualiho Meité del Monaco, classe 1994, la scorsa stagione in prestito al Bordeaux dove ha fatto molto bene. I granata avevano proposto ai dirigenti francesi lo scambio con Barreca, che però non piace molto al Monaco. Il dg viola sta provando ad inserirsi nella trattativa, proponendo solo un accordo economico, soluzione maggiormente gradita al Monaco che potrebbe essere disposto a cedere il mediano per circa 10 milioni.