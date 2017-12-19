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La Nazione conferma: la Fiorentina punta Soualiho Meité. Ruolo, squadra e caratteristiche...

Su La Nazione si parla di calciomercato. Arrivano conferme per quanto riguarda l’interessamento viola per Soualiho Meité 24 anni, centrocampista di origini ivoriane di proprietà del Monaco (1 presenza...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 dicembre 2017 09:20
La Nazione conferma: la Fiorentina punta Soualiho Meité. Ruolo, squadra e caratteristiche... -
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Meite
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Su La Nazione si parla di calciomercato. Arrivano conferme per quanto riguarda l’interessamento viola per Soualiho Meité 24 anni, centrocampista di origini ivoriane di proprietà del Monaco (1 presenza in Champions, 2 in Ligue1) con precedenti nel Lilla, nello Zulte Waregem e nell’Auxerre. Meitè è forte fisicamente (1,87 per 80 chili). Molte le presenze nelle nazionali giovanili francesi: il profilo di Meité è sotto osservazione insieme a tanti altri, ma l’interesse viola è certo.

 

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