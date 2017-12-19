La Nazione conferma: la Fiorentina punta Soualiho Meité. Ruolo, squadra e caratteristiche...

Su La Nazione si parla di calciomercato. Arrivano conferme per quanto riguarda l’interessamento viola per Soualiho Meité 24 anni, centrocampista di origini ivoriane di proprietà del Monaco (1 presenza...

Su La Nazione si parla di calciomercato. Arrivano conferme per quanto riguarda l’interessamento viola per Soualiho Meité 24 anni, centrocampista di origini ivoriane di proprietà del Monaco (1 presenza in Champions, 2 in Ligue1) con precedenti nel Lilla, nello Zulte Waregem e nell’Auxerre. Meitè è forte fisicamente (1,87 per 80 chili). Molte le presenze nelle nazionali giovanili francesi: il profilo di Meité è sotto osservazione insieme a tanti altri, ma l’interesse viola è certo.