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Criscitiello, è fatta De Paul andrà alla Fiorentina per 25 milioni più 5 di bonus. Se partirà Fofana...

Secondo quanto riportato da Criscitiello, l'attaccante argentino dell'Udinese Rodrigo De Paul arriverà a breve alla Fiorentina per 25 milioni piu 5 di bonus. L'Udinese è interessata anche ad una contr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 agosto 2019 11:34
Criscitiello, è fatta De Paul andrà alla Fiorentina per 25 milioni più 5 di bonus. Se partirà Fofana... - De Paul
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Secondo quanto riportato da Criscitiello, l'attaccante argentino dell'Udinese Rodrigo De Paul arriverà a breve alla Fiorentina per 25 milioni piu 5 di bonus. L'Udinese è interessata anche ad una contropartita tecnica: Simeone un pò difficile ma Benassi se andrà via Fofana sarà molto fattibile.

Fonte: Tuttomercatoweb

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