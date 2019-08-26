Criscitiello, è fatta De Paul andrà alla Fiorentina per 25 milioni più 5 di bonus. Se partirà Fofana...
Secondo quanto riportato da Criscitiello, l'attaccante argentino dell'Udinese Rodrigo De Paul arriverà a breve alla Fiorentina per 25 milioni piu 5 di bonus. L'Udinese è interessata anche ad una contr...
A cura di Redazione Labaroviola
26 agosto 2019 11:34
Secondo quanto riportato da Criscitiello, l'attaccante argentino dell'Udinese Rodrigo De Paul arriverà a breve alla Fiorentina per 25 milioni piu 5 di bonus. L'Udinese è interessata anche ad una contropartita tecnica: Simeone un pò difficile ma Benassi se andrà via Fofana sarà molto fattibile.
Fonte: Tuttomercatoweb