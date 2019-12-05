Nel mirino dei viola c'è Fofana dell'Udinese. Il costo? 10 milioni. Attenzione al Napoli

Secondo quanto scrive Il Mattino la priorità della Fiorentina per il mercato di gennaio è il centrocampo. Pradè ha messo nel mirino Seko Fofana dell'Udinese. Il suo profilo interessa anche al Napoli....

Secondo quanto scrive Il Mattino la priorità della Fiorentina per il mercato di gennaio è il centrocampo. Pradè ha messo nel mirino Seko Fofana dell'Udinese. Il suo profilo interessa anche al Napoli. Il costo del cartellino è di circa 10 milioni.